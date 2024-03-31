Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.