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        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, personel ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk mesai gününde personel ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:21
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        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, personel ve vatandaşlarla bir araya geldi
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        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk mesai gününde personel ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen programda konuşan Yılmaz, Yıldırımlıların kenti yeniden yönetmek için 5 yıllık bir ruhsat verdiğini kaydetti.

        Oktah Yılmaz, bu kutlu şehre hizmet etmeyi bir kez daha nasip ettiği için Allah'a şükrederek, "2019 yılında göreve gelirken 'Sensiz Olmaz Yıldırım' diyerek hep birlikte yürüyeceğimizi ifade etmiştik. Göreve gelince de 'Yıldırım Sizinle Güzel' diyerek aynı ruhla 5 yıl boyunca bu aziz kente hizmet etmeye gayret ettik." dedi.

        Samimiyet ve gayretle çalışıp birçok proje ve hizmet kazandırdıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bugün kazandığımız bu güzel sonuç da birlik ve beraberliğimizin bir bereketi. Sizlerin verdiği destek ve güven, bu sonucun temel taşıydı. Her birinize minnettarım. Bu süreçte yanımda olan aileme, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanıma, MHP Yıldırım İlçe Başkanıma, teşkilatlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize, dualarında hiçbir zaman bizleri eksik etmeyen büyüklerimize, hanımefendilere, gençlere, her gördüğünde bizi tebessümle karşılayan çocuklarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yapılan seçimlerde omuzlarımıza büyük bir sorumluluğun yüklendiğini görüyorum. Yeni dönemde de samimiyet ve gayretle, vaat ettiğimiz her bir projeyi, aynı birlik ve beraberlikle, ilham aldığımız değerlerimizle daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

        Bu kentte, bu birlik ve beraberlik içinde huzur bulduğuna değinen Yılmaz, "Kadim ilçemiz Yıldırım'ı parlayan, marka bir şehir haline getirmek için birlikte el ele verip çalışacağız. Yıldırım sizinle güzel." ifadelerini kullandı.

        Programa, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, belediye meclis üyeleri, personel ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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