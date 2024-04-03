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        Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresinde yaptıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 00:12 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:12
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        Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresinde yaptıklarını anlattı.

        Aktaş, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta hür iradesiyle sandığa giden tüm vatandaşlara yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

        Bursa'da 505 bin 650 seçmenin oy vermediğini belirten Aktaş, "Bir önceki seçime göre 210 binden fazla sandığa gelmeyen insan var. Bu bana göre ciddi dipnotlardan bir tanesi. Mesela 2019 senesindeki yapılan yerel seçimlerde 58 bin 666 geçersiz oy varken 2024'te 76 bin 452 olmuş. Dolayısıyla bu da açıkçası vatandaşlarımızın biraz seçimle alakalı, yani diğer kodları falan incelediğimizde, diğer rakamları incelediğimizde biraz böyle protest bir tavırla da hareket ettiklerini gösteren bir şey olduğu söyleniyor." dedi.

        Görev süresi boyunca çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

        "Bursalı hemşehrilerimin şunu bilmesini istiyorum; sırtımda hiçbir kamburum yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördük biz bunu. Allah'a hamdolsun müthiş derecede rahatım. 2 gündür de çok az uyumama rağmen çok güzel uyku uyuyorum. Artık bunlar benim sorumluluğumdaki işler değil. Dolayısıyla bu manada ben sorumluluk sahibi insanların sorumluluk sahibi gibi hareket etmesini özellikle istirham ediyorum."

        Daha sonra, hazırlanan sunumla görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri katılımcılarla paylaşan Aktaş, kentsel dönüşüm, ağaçlandırma, sahil çalışmaları, katı atık işleme ve aktarma tesisleri, yenilenebilir enerji, kültür tesisleri ve restorasyon gibi projelerinden bahsetti.

        Belediyeye ait şirketlerin kar, zarar ve yıllık bilanço tablosunu paylaşan Aktaş, şirketlerin arasında yalnızca BURULAŞ’ta zarar ettiklerini ve bunun da ulaşım ücretlerini düşük tutmalarından kaynaklandığını söyledi.

        Aktaş, yeni dönemde göreve gelecek CHP'li Mustafa Bozbey'e başarılar dileyerek, "Seçmen sadece Bursa'da değil, Türkiye'de de aslında aynı sesi çıkardı. Aynı ifadeyi kullandı. Rahmetli Demirel'in 'tencere ve ceple oynanırsa netice sıkıntı olur' gibi böyle belirli söylemleri var. Herkes söyler, ben bizzat ağzından dinlemedim ama bunun neticesini 20 milyondan 13 milyona düşen oydan, bir önceki seçimlerdeki oyun varlığından görürsünüz. Sandığa gitmeme oranının anormal derecede arttığını görüyorsunuz." ifadesini kullandı.

        Belediyenin mevcut mali durumunu anlatan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2017 yılında ben göreve geldiğimde 3,2 milyar olan borç, yani bütçenin 1,34'ü kadar borç varken güncel 7,1 milyar borcumuz var. Bütçenin de 0,35'i kadar borcumuz var. 1,4 milyar vergi borcu, 9 milyon bütçe emaneti, yani müteahhitlere olan borçlar. 1,9 milyar iç borç, anapara ve faiz. 85 milyon avro, 2,9 milyar lira da dış borç. Yani 3 milyar civarında eski kalan avro borçları, avro 34,52 arkadaşlar. Göreve geldiğimde 4,69'du, bunu da ifade etmiş olayım. Ben biliyorsunuz iç borç yaptım, yani dışarıdan yurt dışı kredisi Büyükşehire rağmen kullanmadım."

        Bursa'da ulaşım anlamında büyük yol katedildiğini belirten Aktaş, kentin trafik sorununda dünya ve Türkiye sıralamasında gerilediğini dile getirdi. ​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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