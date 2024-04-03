Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

        Bursa'da geçen yıl temmuz ayında ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa verilen ceza belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da geçen yıl temmuz ayında ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa verilen ceza belli oldu.

        Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Öner (36) ve avukatı katıldı.

        Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, olay günü çöpleri yaktığı sırada altındaki çırpıların tutuşup yangının büyümesine neden olduğunu ve söndüremediğini belirterek beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti sanığı "kasten orman yakma" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezasına çarptırdı.

        Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde 11 Temmuz 2023'te ormanlık alanın farklı noktalarında yangın çıkmıştı.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatte söndürdüğü yangınla ilgili soruşturma kapsamında Ali Öner gözaltına alınmıştı.

        Tutuklanarak hakkında dava açılan Öner, yargılama sürerken tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        Bandırma'da sahile vuran ceset, batan geminin kaptanına ait çıktı
        Bandırma'da sahile vuran ceset, batan geminin kaptanına ait çıktı
        Uyuşturucu ticareti şüphelisi, evini seraya çevirmiş
        Uyuşturucu ticareti şüphelisi, evini seraya çevirmiş
        'Orman sevdalısıyım' demişti; orman yakmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
        'Orman sevdalısıyım' demişti; orman yakmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
        Bursa'daki kazada annenin ölümüne, 2 çocuğunun yaralanmasına neden olan sür...
        Bursa'daki kazada annenin ölümüne, 2 çocuğunun yaralanmasına neden olan sür...
        Bursa'da evde sera kurup uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
        Bursa'da evde sera kurup uyuşturucu üreten şüpheli yakalandı
        Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 6,5 yıllık görev süresini değ...
        Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediyesindeki 6,5 yıllık görev süresini değ...