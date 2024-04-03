Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkaran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Bursa'da geçen yıl temmuz ayında ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa verilen ceza belli oldu.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Öner (36) ve avukatı katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık, olay günü çöpleri yaktığı sırada altındaki çırpıların tutuşup yangının büyümesine neden olduğunu ve söndüremediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten orman yakma" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira para cezasına çarptırdı.