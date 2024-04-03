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        Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında 4 ev zarar gördü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:08
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        Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında 4 ev zarar gördü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı kırsal Kıran Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binalara sıçradı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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