Bursa'da kırsal mahallede çıkan yangında 4 ev zarar gördü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Kıran Mahallesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binalara sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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