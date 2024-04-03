Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır mazbatasını aldı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Tayır mazbatasını alarak görevine başladı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Tayır mazbatasını alarak görevine başladı.
Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, partililer eşliğinde mazbatasını aldıktan sonra belediye hizmet binasına geldi.
Belediye önünde açıklama yapan Tayır, "Başta Cumhur İttifakı'na, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Orhaneli'de inşallah güzel işler yapacağız." dedi.
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