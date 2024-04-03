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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:32
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mart ayı içinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlar neticesinde 560 gram uyuşturucu madde, 140 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 60 bin liraya el konuldu.

        Yakalananlardan uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S, A.P, D.B, H.E, İ.G, B.B, E.G, B.Y, Y.Ü. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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