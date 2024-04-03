Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandı

Yakalananlardan uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S, A.P, D.B, H.E, İ.G, B.B, E.G, B.Y, Y.Ü. ve B.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlar neticesinde 560 gram uyuşturucu madde, 140 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 60 bin liraya el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, mart ayı içinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

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