Bursa'daki evcil hayvan oteli bayram tatilinde tam kapasite hizmet verecek

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da şehir dışına uzun süreli çıkanların kedi ve köpeklerini emanet ettiği evcil hayvan otelinde, idari izinle 9 gün olan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Nilüfer ilçesinde 2015 yılında 2 bin 500 metrekare alana kurulan 80 odalı kedi köpek oteli, can dostlara konforlu konaklama hizmeti sunuyor.

Rezervasyonla otele bırakılan kedi ve köpeklere kuaför hizmeti veriliyor, günlük bakımları veteriner hekim kontrolünde yapılıyor.

Yaz aylarında yoğunlukla kullanılan otel, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girdi.

Hayvanların günlük bakımlarının yapıldığını bildiren Turhan, "Tesisimiz 2 bin 500 metrekare alanın üzerine kurulmuş. 8 metrekarenin yarısı açık, yarısı kapalı. 5 metrekarelik de ufak ırklar için ayırt edilmiş yerler var." dedi.

- "Şu anda doluluğumuz yüzde 100"

Turhan, işletmenin kışın alttan ısıtmalı olduğunu, yazın ise kapalı alanlarda klima sisteminin bulunduğunu ifade etti.

Kafes sistemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığının mevzuatına göre metrekarelere ayrıldığını anlatan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köpeğin boyutuna göre metrekareleri bulunuyor. İki sınıf var bizde, bir de 8, diğeri 5 metrekarekarelik alan. 8 metrekarelikte her tür ırktan köpeği koyabiliyoruz. 5 metrekarelikte de genelde maksimum 15-20 kilogram olanları koyuyoruz. İşletmemizden faydalanılabilmesi için öncelikli olarak köpeğin mikroçipi takılı olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kuduz aşısı, karma aşı ve bronşit aşısı mutlaka düzenli bir şekilde yapılmış ve eksiksiz bir şekilde gelmesi gerekiyor."