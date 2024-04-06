GÜNCELLEME - Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaplan, araçta bulunan akrabaları Melek (35), Mehmet (36) ve Orhan Salı (56) ile Hidayet Aydın (54) yaralandı.

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