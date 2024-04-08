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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:43 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:43
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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Kelmehmet Sokak'taki evde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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