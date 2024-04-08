Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi Kelmehmet Sokak'taki evde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

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