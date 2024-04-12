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        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 12.04.2024 - 08:25
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        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

        Çırpan Mahallesi Karaosman Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Binada oturan kişilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, apartmanda yaşayanları tahliye etti.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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