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        Bursa'da, özel halk otobüsünün motor kısmındaki patlama araç kamerasınca kaydedildi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, özel halk otobüsünün motor kısmında meydana gelen patlama, arkadan gelen aracın kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:27
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        Bursa'da, özel halk otobüsünün motor kısmındaki patlama araç kamerasınca kaydedildi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, özel halk otobüsünün motor kısmında meydana gelen patlama, arkadan gelen aracın kamerasınca kaydedildi.

        Olay dün öğlen saatlerinde Hamitler Mahallesi Gür Caddesi'nde meydana geldi.

        Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevreye metal parçalar savrulurken yolcular kısa sürede tahliye edildi.

        Yaşanan olay, arkadan gelen başka bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

        Kamera görüntülerinde, motor kısmında meydana gelen patlamanın ardından metal parçalarının etrafa savrulup motordan duman çıktığı, yolcuların panikle otobüsü boşalttığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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