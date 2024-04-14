Bursa'da, özel halk otobüsünün motor kısmındaki patlama araç kamerasınca kaydedildi

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevreye metal parçalar savrulurken yolcular kısa sürede tahliye edildi.

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