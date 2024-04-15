Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile yollarını ayırdı

Serbest’in yardımcılıklarını Nurgut Ak, Tamer Coşkun ve Batu Kağan İleri yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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