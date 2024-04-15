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        Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile yollarını ayırdı

        Bursaspor'da teknik direktör Ümit Şengül dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:15
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        Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile yollarını ayırdı
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        Bursaspor'da teknik direktör Ümit Şengül dönemi sona erdi.

        TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilerek TFF 3. Lig'e düşen Bursaspor, teknik direktör Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Şengül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Yeşil-beyazlılar, yeni göreve Metin Serbest’i getirme kararı aldı.

        Serbest’in yardımcılıklarını Nurgut Ak, Tamer Coşkun ve Batu Kağan İleri yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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