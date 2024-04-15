Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alanyurt Mahallesi Yeni Mahalle Dostlar Sitesi'nde yaşayan Umut Ali Kadir (2) mama yediği esnada fenalaştı.
Aile, bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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