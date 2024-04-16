Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefine odaklandı

Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ndeki ilk sezonunda play-off finaline yükselen Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, finaldeki rakibi YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'a üstünlük kurarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

Bursa Ant Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 16 takım arasında normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Bursa temsilcisi, çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini elemeyi başardı.

Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, play-off çeyrek finalinde normal sezonu 7'nci sırada bitiren Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u Gemlik Spor Salonu'nda 90-85, deplasmanda 76-69 yenerek, yarı finale çıktı.

Yarı finalde ise normal sezonun 3'üncüsü Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u deplasmanda 90-85 ve 72-70, sahasında 70-61 yenerek seriyi 3-0'a getiren Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'un finaldeki rakibi, BOTAŞ Gelişim'i yarı finalde 3-0'lık seriyle geçen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oldu. Zonguldakspor Basket 67'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ekibin belirleneceği final serisinde Bursa temsilcisi, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile mücadele edecek.

Final serisinin ilk iki karşılaşması, 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de ve 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Muğla'da Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak. 3 galibiyeti yakalayan tarafın mutlu sona ulaşacağı serinin 3'üncü buluşması 23 Nisan Salı günü saat 15.30'da Gemlik Spor Salonu'nda yapılacak. - Zafer Bahadır Saraç: "Teknik heyetimize, oyuncularımıza güveniyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Danilo's Pizza Bursa Ant Spor Kulübü Başkanı Zafer Bahadır Saraç, çok büyük fedakarlıklarla bu noktaya geldiklerini belirtti.