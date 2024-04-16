Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefine odaklandı

        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ndeki ilk sezonunda play-off finaline yükselen Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, finaldeki rakibi YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'a üstünlük kurarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefine odaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ndeki ilk sezonunda play-off finaline yükselen Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, finaldeki rakibi YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'a üstünlük kurarak Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

        Bursa Ant Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 16 takım arasında normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Bursa temsilcisi, çeyrek final ve yarı finalde rakiplerini elemeyi başardı.

        Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, play-off çeyrek finalinde normal sezonu 7'nci sırada bitiren Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u Gemlik Spor Salonu'nda 90-85, deplasmanda 76-69 yenerek, yarı finale çıktı.

        Yarı finalde ise normal sezonun 3'üncüsü Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u deplasmanda 90-85 ve 72-70, sahasında 70-61 yenerek seriyi 3-0'a getiren Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'un finaldeki rakibi, BOTAŞ Gelişim'i yarı finalde 3-0'lık seriyle geçen YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol oldu.

        Zonguldakspor Basket 67'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ekibin belirleneceği final serisinde Bursa temsilcisi, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile mücadele edecek.

        Final serisinin ilk iki karşılaşması, 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de ve 20 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te Muğla'da Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak. 3 galibiyeti yakalayan tarafın mutlu sona ulaşacağı serinin 3'üncü buluşması 23 Nisan Salı günü saat 15.30'da Gemlik Spor Salonu'nda yapılacak.

        - Zafer Bahadır Saraç: "Teknik heyetimize, oyuncularımıza güveniyoruz"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Danilo's Pizza Bursa Ant Spor Kulübü Başkanı Zafer Bahadır Saraç, çok büyük fedakarlıklarla bu noktaya geldiklerini belirtti.

        Önlerinde tek engelin kaldığını, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini kaydeden Saraç, şu ifadeleri kullandı:

        "Play-off serilerinde deplasmanlarda çok iyi maçlar çıkardık. Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u evinde yendik, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u iki maçta da sahasında mağlup ettik. Bundan dolayı Muğla'da oynayacağımız iki maçtan da çok umutluyuz. Bodrum'u eleyip Süper Lig tacımızı takmak istiyoruz. Teknik heyetimize, oyuncularımıza güveniyoruz. Bu hedefe ulaşacaklarına yürekten inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        Alman Şansölye'den Çin'e tarihi ziyaret
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        İtalya'da kriz yaratan modelin adı değişti
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail' açıklaması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenley...
        Adalet Bakanlığı, Bursa'da "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" düzenley...
        17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak
        17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Temmuz 2025'te yapılacak
        Videoları 30 milyon izlenmeye ulaşan papağan 'Osman', ilahi duyunca kendind...
        Videoları 30 milyon izlenmeye ulaşan papağan 'Osman', ilahi duyunca kendind...
        Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ormanlık alandaki ahşap kulübede çıkan yangın söndürüldü
        Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti
        Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki Umut Ali hayatını kaybetti
        Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
        Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü