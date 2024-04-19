Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Korku Dükkanı" müzikalini seyirciyle buluşturdu

        Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikalin prömiyerini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Korku Dükkanı" müzikalini seyirciyle buluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikalin prömiyerini yaptı.

        Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Howard Ashman ve Alan Menken'in oyun ve şarkı sözlerini yazıp bestelediği, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği müzikalin ilk gösterimi Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

        Emine Irmak Bavkır, Ayşe Dinç, Ceren Kayış, Cenk Turan, Fatih Kasap, Öykü Esendemir Örük, Emre Yaşa, Serkan Çetinkaya, Muharrem Dalfidan, Salih Cem Şener, Cengiz Bodur, İpek Abama, Mert Çifçi, Nilay Çalamak ve Başak Cemre Gürbüz'ün rol aldığı müzikal, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

        Müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu'nun yaptığı, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kukla tasarımı Hakan Dündar, koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyan müzikal, AVP Sahnesi'nde sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

        "Küçük Korku Dükkanı", mayısın ilk haftasında Süreyya Operası'nda İstanbullu sanatseverlerle, son haftasında ise "Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nde Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Ne zaman hisse senedi alınır?
        Ne zaman hisse senedi alınır?

        Benzer Haberler

        İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluş...
        Uludağ'ın kıvrımlı yollarında kışın beyazı baharın yeşili aynı karede buluş...
        Karacabey'de çim kalıp kesme makinesi hırsızlığının şüphelisini JASAT yakal...
        Karacabey'de çim kalıp kesme makinesi hırsızlığının şüphelisini JASAT yakal...
        Bursa'da çim kalıp kesme makinesini çalan şüpheli yakalandı
        Bursa'da çim kalıp kesme makinesini çalan şüpheli yakalandı
        TIR'ın çarptığı otomobilin refüje çıktığı kaza kamerada
        TIR'ın çarptığı otomobilin refüje çıktığı kaza kamerada
        Mudanya'da ortak trafik denetimi yapıldı
        Mudanya'da ortak trafik denetimi yapıldı