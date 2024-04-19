Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Korku Dükkanı" müzikalini seyirciyle buluşturdu

Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikalin prömiyerini yaptı.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Howard Ashman ve Alan Menken'in oyun ve şarkı sözlerini yazıp bestelediği, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği müzikalin ilk gösterimi Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Emine Irmak Bavkır, Ayşe Dinç, Ceren Kayış, Cenk Turan, Fatih Kasap, Öykü Esendemir Örük, Emre Yaşa, Serkan Çetinkaya, Muharrem Dalfidan, Salih Cem Şener, Cengiz Bodur, İpek Abama, Mert Çifçi, Nilay Çalamak ve Başak Cemre Gürbüz'ün rol aldığı müzikal, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.