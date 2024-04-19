Firari cinayet hükümlüsü polis baskınında yan daireye kaçabilmek için duvarda delik açmış

Bursa'da polis ekiplerince, aranan firari hükümlü ve şüphelilere yönelik "şafak operasyonunda" 113 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve siber suç gibi olaylardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kent merkezindeki denetimlerin ardından sabaha karşı 130 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel harekat ve diğer birimlerden 540 personelin katıldığı operasyonda, firari hükümlü ve şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.