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        İnegöl'de çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:44
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        İnegöl'de çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Orhaniye Mahallesi’nde Mehter Sokağı'ndan Baykut Sokağı'na geçmeye çalışan Hasan Ş. idaresindeki 16 AOT 579 plakalı otomobil ile Baykut Sokağı'nda seyreden Fahri U'nun kullandığı 16 ALP 530 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Hasan Ş. ve Fahri U. ile araçlarda bulunan Ali A. ve Ayşe D. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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