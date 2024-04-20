Bursa'da "huzur ve güven" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 500 polisin katılımıyla yapılan "huzur ve güven" uygulamasında umuma açık yerler ile çeşitli iş yerlerinde denetim yapıldı.

3 bin 500 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 3 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.