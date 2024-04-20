Bursa Devlet Tiyatrosu gelecek hafta 4 oyun sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

"Küçük Korku Dükkanı" müzikali, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da saat 20.00'de, 27 Nisan'da 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Harikalar Mutfağı" oyunu 21 ve 22 Nisan'da saat 14.00'te, 23 Nisan'da saat 11.00'de AVP Sahnesi, "Uçurtmanın Kuyruğu" ise 23-27 Nisan'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.