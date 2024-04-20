Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Devlet Tiyatrosu gelecek hafta 4 oyun sahneleyecek

        Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Devlet Tiyatrosu gelecek hafta 4 oyun sahneleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Devlet Tiyatrosu, gelecek hafta 4 oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        "Küçük Korku Dükkanı" müzikali, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde 23-26 Nisan'da saat 20.00'de, 27 Nisan'da 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Harikalar Mutfağı" oyunu 21 ve 22 Nisan'da saat 14.00'te, 23 Nisan'da saat 11.00'de AVP Sahnesi, "Uçurtmanın Kuyruğu" ise 23-27 Nisan'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda beğeniye sunulacak.

        Öte yandan, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında "Lobotomobilin Üç Seferi" adlı oyun, 20 ve 21 Nisan saat 20.00'de Ramazanoğlu Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi, 23 ve 24 Nisan saat 20.00'de ise Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Babasının izinden giden bağlama ustası 10 metrekarelik atölyesinden dünyaya...
        Babasının izinden giden bağlama ustası 10 metrekarelik atölyesinden dünyaya...
        Uludağ, bu kez kiraz çiçekleriyle beyaza büründü
        Uludağ, bu kez kiraz çiçekleriyle beyaza büründü
        İznik Gölü'nde gümüş balığının ihracat yolculuğu başladı
        İznik Gölü'nde gümüş balığının ihracat yolculuğu başladı
        Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaraland...
        Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaraland...
        Bursa'da et lokantasındaki yangın söndürüldü
        Bursa'da et lokantasındaki yangın söndürüldü
        Bursa'da "huzur ve güven" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı
        Bursa'da "huzur ve güven" uygulamasında 15 şüpheli yakalandı