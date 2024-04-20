GÜNCELLEME - Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, istinat duvarının bir sitedeki apartmanın üzerine devrilmesi ve toprak kayması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Şehit Mehmetçik Sokağı'nda şiddetli yağışın da etkisiyle zayıfladığı ileri sürülen istinat duvarı, kot farkı nedeniyle alt tarafta kalan 6 katlı apartmana doğru yıkıldı.

Toprak kaymasının da yaşandığı bölgede duvarın enkazı, binada aynı kattaki 2 dairenin yan duvarlarına devrildi. Otoparktaki bir otomobil de enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Söz konusu dairelerde yaşayan ve hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti.