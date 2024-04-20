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        GÜNCELLEME - Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, istinat duvarının bir sitedeki apartmanın üzerine devrilmesi ve toprak kayması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:30
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        GÜNCELLEME - Bursa'da istinat duvarının, üzerine devrildiği apartmandaki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, istinat duvarının bir sitedeki apartmanın üzerine devrilmesi ve toprak kayması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Şehit Mehmetçik Sokağı'nda şiddetli yağışın da etkisiyle zayıfladığı ileri sürülen istinat duvarı, kot farkı nedeniyle alt tarafta kalan 6 katlı apartmana doğru yıkıldı.

        Toprak kaymasının da yaşandığı bölgede duvarın enkazı, binada aynı kattaki 2 dairenin yan duvarlarına devrildi. Otoparktaki bir otomobil de enkaz altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Söz konusu dairelerde yaşayan ve hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti.

        Çalışmalara ilişkin bilgi veren Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

        "Afetin ilk dakikasından bu yana Kaymakamlık, AFAD, itfaiye, emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili tüm ekiplerimizle olay yerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meydana gelen toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi nedeniyle olaydan etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Devletimiz her zaman olduğu gibi bütün kurumları ve tüm imkanlarıyla milletinin yanındadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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