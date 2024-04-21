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        İlk çeyrekteki hafif ticari araç ve kamyon ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu

        CEM ŞAN - Türkiye'nin ocak-mart döneminde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:12
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        İlk çeyrekteki hafif ticari araç ve kamyon ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu
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        CEM ŞAN - Türkiye'nin ocak-mart döneminde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi yılın ilk çeyreğinde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ürün ihraç etti.

        Bu rakamın yüzde 18,7'sini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,72 artarak 1 milyar 286 milyon 159 bin dolardan 1 milyar 706 milyon 965 bin dolara çıktı.

        Ocak-mart döneminde 73 ülke ile özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştirildi.

        Sektörün bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke ise Birleşik Krallık oldu.

        Geçen yıl ocak-mart döneminde 291 milyon 119 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı yapılan Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı aylarında yüzde 49 artışla 433 milyon 517 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Birleşik Krallık'a 3 aylık ihracat, ocak-mart dönemindeki toplam hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon dış satımının yüzde 25,39'una karşılık geldi.

        İkinci sıradaki İtalya'ya dış satım, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 31,86 yükselişle 200 milyon 652 bin dolardan 264 milyon 581 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin üçüncü basamaktaki Slovenya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise yüzde 24,61 artışla 180 milyon 398 bin dolardan 224 milyon 800 bin dolara yükseldi.

        - Belçika'ya ihracat yüzde 88 arttı

        Belçika'ya ocak-mart dönemindeki ihracat, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 88,19 arttı. Bu ülkeye geçen yılın ilk çeyreğinde 99 milyon 430 bin dolar olan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı, bu yılın aynı döneminde 187 milyon 122 bin dolara çıktı.

        En büyük 5'inci pazar Fransa'ya hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon dış satımı yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 14,17 artarak 154 milyon 372 bin dolardan 176 milyon 255 bin dolara ulaştı.

        Almanya yüzde 60 artış ve 67 milyon 645 bin dolarla 6'ncı, İspanya yüzde 26 düşüş ve 47 milyon 632 bin dolarla 7'nci, Danimarka yüzde 21 yükseliş ve 39 milyon 517 bin dolarla 8'inci, Avustralya yüzde 98 artış ve 35 milyon 170 bin dolarla 9'uncu, Norveç ise yüzde 316 yükseliş ve 24 milyon 139 bin dolarlık hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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