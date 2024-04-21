Bursa'da aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı

Aracı kullanan Serdar D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 725 lira para ele geçirdi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, Tuna Mahallesi 11. Yayla Sokak'ta 16 Y 4747 plakalı aracı durdurdu.

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