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        Bursa'da aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araçta uyuşturucu madde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:13
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        Bursa'da aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araçta uyuşturucu madde bulunan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, Tuna Mahallesi 11. Yayla Sokak'ta 16 Y 4747 plakalı aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 725 lira para ele geçirdi.

        Aracı kullanan Serdar D. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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