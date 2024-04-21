Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen 16. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Bursa'da yapıldı.

Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikler kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, sabah saatlerinde Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünde Belediye Başkan Vekili Feyyaz Alptuğ Memişoğulları'nın tabanca atışıyla başladı.

Organizasyona katılan yerli ve yabancı sporcular, Saltanat Kapı'dan başlayıp, Tophane, Muradiye, Çekirge, Kükürtlü, Merinos, Altıparmak, 15 Temmuz Meydanı, Haşim İşcan, Gökdere, Irgandı Köprüsü, Kayhan, Kapalı Çarşı ile Kavaklı caddelerini takip ederek Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkurda yarıştı.

Koşuda 15 ülkeden toplam bin 154 profesyonel sporcu mücadele etti. Yarışın erkekler kategorisinde Kenyalı James Kipkogei Kipkoech 47.02.89'luk derecesiyle birinciliği kazandı. Hüseyin Can yarışta ikinci, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Elida Jelimo Korir 53.45.60'lık derecesiyle birinciliğe ulaştı. Yarışı Gamze Altuntaş'ın ikinci, Remziye Erman ise üçüncü tamamladı. Ayrıca erkekler ve bayanlarda 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 yaş ve 65 yaş üstü kategorilerinde de dereceye giren sporculara da madalya verildi.