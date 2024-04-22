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        İşyurtları atölyelerinde üretilen ürünlerin sergilendiği fuarı, binlerce Bursalı ziyaret ediyor

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ait atölyelerde üretilen ürünler, Bursa'daki İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda sergilenmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:19
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        İşyurtları atölyelerinde üretilen ürünlerin sergilendiği fuarı, binlerce Bursalı ziyaret ediyor
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        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna ait atölyelerde üretilen ürünler, Bursa'daki İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda sergilenmeye devam ediyor.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa E, H ve Gemlik Açık İşyurdu Müdürlükleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı 200'den fazla atölyede üretilen yüzlerce çeşit ürün sergileniyor.

        İşyurtlarında uzman öğreticiler eşliğinde hükümlülerce üretilen ürünler, hem kalitesi hem de cazip fiyatları sayesinde alıcıların tercihi oluyor.

        - Tekstil ürünleri, endüstriyel ürünler katma değer sağlıyor

        Piyasada önemli pazarları bulunan çarşaf, bornoz ve perde gibi tekstil ürünleri, tuvalet kağıdı, temizlik malzemeleri gibi endüstriyel ürünlerle ayakkabı ve temizlik, kozmetik malzemeleri de üretiliyor.

        Bursa'daki fuarda vatandaşlara sunulan ürünler, büyük beğeni topluyor. İzmir Kadın Kapalı İşyurdu Müdürlüğü'nün "Ademoda" markasıyla, kadınların ürettiği pike, çarşaf, nevresim takımı ve bornoz gibi tekstil ürünleri de vatandaşlara sunuluyor.

        Kadın hükümlüler tarafından yapılan Denizli'nin Buldan bezi dokumasından bornozlar ve İtalya'nın kapitemonte sanatı örneği kolye ve süslemeler de fuarda sergileniyor.

        Türkiye'nin altıncı büyük ayakkabı fabrikası olan Ayaş İşyurdu Müdürlüğü'nün fabrikasında üretilen yüzde 100 deri ayakkabılarla Diyarbakır İşyurdu Müdürlüğü'nün temizlik ve kozmetik ürünleri de yerli piyasada önemli bir talep görüyor.

        - Geleneksel el sanatı ürünleri de satılıyor

        Öte yandan fuarda, yaşatılmaya çalışılan ve hükümlülere öğretilen geleneksel el sanatları örnekleri sergileniyor.

        Alanya L Tipi Kapalı-Açık İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde üretilen su kabağından oyma eserlerle Bolu Açık İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde geleneksel deri oymacılığı sanatıyla yapılan deri çanta ve tablolar da alandaki stantlarda satılıyor.

        Osmanlı'nın ilk dönemlerinden ve unutulmaya yüz tutmuş deri oyma sanatı, uzman öğreticiler tarafından iş yurdunda hükümlülere öğretiliyor. Deri oyma sanatıyla üretilen çanta, tablo, kemer gibi malzemeler de fuarda vatandaşların beğenisine sunuluyor.

        Fuar, 24 Nisan Çarşamba gününe kadar 11.00-20.30 saatlerinde ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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