50. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı başladı

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50'ncisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı" (MODEF EXPO 2024) düzenlenen törenle, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, mobilyada marka olan İnegöl'ün üretimde, kalitede ve tasarımda dünya çapında kendinden söz ettirmeyi başardığını söyledi.

Mobilya sektörünün ekonomik büyüklüğünde ve ihracatta en yüksek paya sahip olmasında fuarların önemli rolünün bulunduğunu ifade eden Demirtaş, "Bu organizasyonlarla üretilen mobilyalar, vitrine çıkmakta, sektör temsilcileriyle alım heyetleri bu platformda buluşmaktadır. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarları hem ilçemizin hem de ilimizin birer marka değeridir." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da bakanlık ve kalkınma ajanslarının istihdam ve sektörün ilerlemesi için bir çok destekte bulunduğunu, ilerleyen dönemde bu desteklerin süreceğini belirtti.

Mobilya sektörünün Türkiye'nin ekonomisine çok önemli katkı sağladığını vurgulayan Varank, "İhracatı, üretim kapasitesi, sağladığı istihdamı ve katma değeriyle gözbebeğimiz sektörlerden bir tanesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, kalkınma ajansları ve devletimizin farklı kurumları her zaman bu sektörün daha ileri gitmesi, katma değerli hale gelmesi ve bu sektördeki firmaların daha sağlıklı üretim tesislerine kavuşması, tasarımın önünün açılmasıyla ilgili birçok destek sağladı. Önümüzdeki dönemde de bu destekleri vermeye devam edecek." diye konuştu.