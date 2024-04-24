Marmara Denizi'nde erkek cesedi bulundu

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu açıklarında denizde yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2,5 ay önce "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atav'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi. - Mürettebattan 4 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.