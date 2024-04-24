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        Marmara Denizi'nde erkek cesedi bulundu

        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:30
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        Marmara Denizi'nde erkek cesedi bulundu
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        Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu açıklarında denizde yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.

        Kıyıya getirilen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Cesedin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2,5 ay önce "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atav'a ait olduğu değerlendiriliyor.

        Söz konusu cesedin kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.

        - Mürettebattan 4 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

        Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

        İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 28 Mart'ta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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