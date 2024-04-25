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        Bursa'da haciz işlemi sonrası tutuklanan sanık, dolandırıcılıktan yargılanıyor

        Bursa'da, haciz işlemi için gelen icra memuru ve 2 avukata yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanan 2 sanıktan biri, satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savunmasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:31
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        Bursa'da haciz işlemi sonrası tutuklanan sanık, dolandırıcılıktan yargılanıyor
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        Bursa'da, haciz işlemi için gelen icra memuru ve 2 avukata yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanan 2 sanıktan biri, satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savunmasını yaptı.

        Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan dün tutuklanan inşaat firması sahibi Emin A. ile başka bir suçtan tutuklu diğer sanık Ahmet D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve mağdurlar ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Mahkemenin başkanı, sanıklar hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan bulunan başka bir dosyanın, mahkemelerindeki dosya ile birleştirilmek üzere gönderildiğini ifade etti.

        Savunmasını yapan Emin A, birleştirilmesi istenen dosyadaki söz konusu daireyi Ahmet D'nin sattığını, protokolünün firmasının satış ofisinde imzalandığını belirterek, "Bu protokolü ben de imzalamıştım. Bunlar satış sözleşmesi değil, delil sözleşmesi niteliğindeydi." dedi.

        Ahmet D. ise söz konusu dosyadaki bir daireye ilişkin protokolden daha sonra dönüldüğünü ve bu kişilere başka daire verildiğini, mükerrer satışın söz konusu olmadığını iddia etti.

        Mağdurlar, zararlarının giderilmediğini bildirerek, şikayetlerinin sürdüğünü dile getirdi.

        Sanık avukatları da şikayetçilerin zararlarının karşılanması için süre istedi.

        Mahkeme heyeti, dosyanın Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ile birleştirmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - 320'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor

        Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından site içinde daire almak için sözleşme imzalayan 32 kişi, evlerinin teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. İnşaat firması sahibi Emin A. ve daireleri ondan alarak satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 320'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Sanıklar hakkında başka kişilerin şikayeti üzerine aynı suçtan 9. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın da görülmesine devam ediliyor.

        Ayrıca, sanıklardan Emin A, 24 Nisan'da Nilüfer ilçesinde haciz işlemine gelen icra memuru ile 2 avukatı darbettiği iddiasıyla diğer şüpheli B.C.K. ile dün gözaltına alınmış, 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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