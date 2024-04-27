Çalışır duruma getirdiği 100'den fazla eski radyodan koleksiyon oluşturdu

SEMİH ŞAHİN - Bursalı 69 yaşındaki emekli radyo tamircisi Bayram Akıncı, mesleğe başladığı yıllardan itibaren topladığı, tamirini yapıp hepsini çalışır hale getirdiği 100'ü aşkın radyoya gözü gibi bakıyor.

Mesleğe 1967 yılında 12 yaşındayken ustasının yanında başlayan, 1977'de atölyesini açan Akıncı, 29 yıl boyunca müşterilerinin getirdiği radyoları tamir etti.

Akıncı, 2006'da emekliye ayrılsa da radyolardan kopamadı. Meslek hayatı boyunca eski radyoları toplayan Akıncı, bu uğraşını sürdürüyor.

Koleksiyonundaki eserler hakkında bilgi veren Akıncı, şunları kaydetti:

"Bunları biriktirmek ayrı bir zevk istiyor. Kendi çocuğunuzdan ayıramıyorsunuz. İnsanın çocuğu gibi oluyor. Bunları satmıyorum, ticaretini yapmıyorum zaten. Ticaretini yapan çok var ama ben böyle bir şey hiç düşünmedim. Biz öldükten sonra ne olur bilemiyorum. Çocuklarımız mirasımızı korur mu ya da belediyeyle görüşüp müze gibi bir şey mi yaparlar onu bilemiyorum. Denk geldikçe eski radyoları yine alıyorum. Kasası kırık da olsa alıp tamirini yapıyorum. Bu radyoların hepsi aynı model değil. Birbirine benzerdir fakat hepsinin markası modeli değişik. Aynı radyolardan almamaya, yenisini alırken değişik marka model olmasına özen gösteriyorum. Çalışmayan olursa daha hesaplı olduğu için tamirini yapıp değer katmaya çalışıyorum. Aynı model 100'ün üzerinde radyo olduğunu düşünelim, aynı model olması beni ilgilendirmiyor. Modeli değişik olmalı. Kendimi değişik radyolar görmek zorunda hissediyorum."