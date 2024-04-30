Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

        Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert'in 25 koyunu doğum yaptı. İkiz kuzu doğuran koyunlardan biri, yavrularından birini sahiplenmedi.

        Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi.

        Biberonla beslenmeye alışan kuzu, sahibinin peşinden ayrılmamaya başladı.

        Şerif Mert, AA muhabirine, "Osman" ile aralarında farklı bir bağ oluştuğunu söyledi.

        Bazı günler onu eve götürdüğünü, şehir merkezine ve markete beraber gittiklerini belirten Mert, "Osman"ın artık evladı gibi olduğunu ifade etti.

        "Osman" ile arkadaş gibi vakit geçirdiklerini dile getiren Mert, şunları söyledi:

        "15 koyunla başladık. İki senedir hayvancılık yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımız 50'nin üzerine çıktı. Yeni doğan kuzularımız var. Yavrulama dönemi henüz bitmedi. Yaklaşık 35 kuzumuz var, bunlardan biri de 'Osman' dediğimiz kuzumuz. Annesi ikiz doğum yaptı, birini kabul etmedi. Biz de buna anne baba olduk. Aileden biri oldu. Biz besleyip büyütüyoruz. Annesinden süt sağıp biberonla besliyoruz. O da bizi bırakmadı. Birlikte arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Henüz 20 günlük. Önümüzdeki haftalarda merada ot yemeye başlayacak ama bizden de ayrılmıyor. Arabaya biniyor. Bazen koşup odamıza kadar giriyor."

        Kuzunun artık yanından ayrılmadığını belirten Mert, "Geçtiğimiz günlerde birlikte alışverişe gittik. Arabanın kapısını kapatmadan peşimden atlamış, beraber markete girmiş. Haberim yoktu. Markete girdiğimde insanlar, 'Ne kadar güzelmiş bu.' deyince arkama dönüp baktığımda 'Osman'ı gördüm. Oradan bir kişi videolarımızı çekip sosyal medyada paylaşmış. 'Osman' bir anda gündem oldu, meşhur oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!

        Benzer Haberler

        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüp...
        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüp...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüp...
        'Mahzen-32' operasyonunda örgüt lideri Saral'ın da aralarında olduğu 27 şüp...
        Bursa'da ağrı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından 2 kurtçuk...
        Bursa'da ağrı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından 2 kurtçuk...
        Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtıl...
        Tohumluk Vakfının "Dijital Tohumlar Filizleniyor" projesi Ankara'da tanıtıl...
        TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak
        TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Bursa'da kutlayacak