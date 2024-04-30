20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert'in 25 koyunu doğum yaptı. İkiz kuzu doğuran koyunlardan biri, yavrularından birini sahiplenmedi.

Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi.

Biberonla beslenmeye alışan kuzu, sahibinin peşinden ayrılmamaya başladı.

Şerif Mert, AA muhabirine, "Osman" ile aralarında farklı bir bağ oluştuğunu söyledi.

Bazı günler onu eve götürdüğünü, şehir merkezine ve markete beraber gittiklerini belirten Mert, "Osman"ın artık evladı gibi olduğunu ifade etti.

"Osman" ile arkadaş gibi vakit geçirdiklerini dile getiren Mert, şunları söyledi:

"15 koyunla başladık. İki senedir hayvancılık yapıyoruz. Şimdi hayvanlarımız 50'nin üzerine çıktı. Yeni doğan kuzularımız var. Yavrulama dönemi henüz bitmedi. Yaklaşık 35 kuzumuz var, bunlardan biri de 'Osman' dediğimiz kuzumuz. Annesi ikiz doğum yaptı, birini kabul etmedi. Biz de buna anne baba olduk. Aileden biri oldu. Biz besleyip büyütüyoruz. Annesinden süt sağıp biberonla besliyoruz. O da bizi bırakmadı. Birlikte arkadaş gibi vakit geçiriyoruz. Henüz 20 günlük. Önümüzdeki haftalarda merada ot yemeye başlayacak ama bizden de ayrılmıyor. Arabaya biniyor. Bazen koşup odamıza kadar giriyor."