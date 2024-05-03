İnegöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

İnegöl-Domaniç kara yolu Arapoturağı mevkisindeki etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı ve İnegöl Kaymakam Vekili Mustafa Güney, İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ile İnegöl Orman İşletmesi personeli katıldı.

Kaymakam Vekili Kaya, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi için her yıl aralıklarla ormana giriş yasakları kararlarının alındığını hatırlatarak, buna kesinlikle riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Ormanlara sahip çıkılmasının önemine işaret eden Güney, "Ülkemizde çok fazla orman yangını çıkıyor. Genelde insan hatasından dolayı çıkıyor. İnsanlar anız yakıyor, yerde ot yakıyor. Valilikler, kaymakamlıklar olarak bazı yasaklama kararları alırız. Bu yıl da yapılacak inşallah. Bu karara uymak lazım. Eğer bir yerde yasaklama kararı alındıysa, 'Burada piknik yapılamaz' denildiyse yapmamak lazım." diye konuştu.