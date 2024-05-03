Bursa ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği yapıldı

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Kütahya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit mevkisindeki ormanlık alanda yapılan etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, bazı arama kurtarma ekipleri, mahallelerin afet gönüllüleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangını oluşma riskinin daha da arttığını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında önceliğin yangın öncesi önleyici tedbirler olduğunu belirten Şimşek, "Yangını çıkarmamak en iyi tedbirdir. Son 10 yılın yangın istatistiklerine baktığımızda, çıkan orman yangın yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığı görülmektedir." dedi. Şimşek, yanıcı madde miktarının yangın başladıktan sonra yangının şiddetini artıran veya azaltan en büyük etken olduğuna dikkati çekti. Yanıcı madde miktarı çok olursa büyük yangınlardan da kaçınılamayacağını vurgulayan Şimşek, "Bakımlı ve temiz ormanlarda yanıcı madde miktarı azaldığından yangını büyümeden kontrol altına almaktayız. Orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında tarım arazileri ve yerleşim yerleri kenarlarındaki ormanlarda yanıcı maddenin azaltılması, çöplerin temizlenmesi, orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamaktadır." dedi.

Etkinliğe katılanlar, söz konusu mevkideki çöpleri ve yanıcı etkiye sahip unsurları topladı. - Eskişehir Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda Kocakır Ormanı'ndaki etkinliğe Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve diğer ilgililer ile gönüllüler katıldı. Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, hayati öneme sahip ormanların korunması ve kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret eden Aksoy, "Daha duyarlı hale gelmek, toplumun bütün kesimlerinin orman yangınları konusunda hassasiyetlerini üst noktalara taşımak oldukça önemli. Bu tür etkinliklerde toplumsal duyarlılığın daha üst noktaya taşıma bakımından bizlere önemli bir katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

Etkinlik, ormanlık alandaki temizlik çalışmasıyla sona erdi. - Balıkesir Balıkesir'de "Orman Benim" etkinliği kapsamında merkez Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi kırsalındaki çöpler temizlendi. Piknik alanı da olan bölgedeki çok sayıda çöp, torbalara konularak istiflendi. Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, gazetecilere, bu çalışmayı orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için yaptıklarını söyledi. Yangınların önüne geçmek için çalışmalarının süreceğini bildiren Karaman, "Orman yangınlarının çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Orman yakınlarına bırakılan atıkların da yangına neden oluyor. Biz de bu konuya farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İnşallah ülkemizin bu yıl yangınsız bir sezon geçirmesi en büyük dileğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Taşyürek, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürü Özgür Özgüç ile arama kurtarma ekipleri, mahalle afet gönüllüleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı. - Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) yerleşkesinde, Safiye Hüseyin KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun çevresindeki ormanlık alanda bulunan çöp ve atıklar katılımcılar tarafından temizlendi.

Etkinlikte konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, orman yangınlarını önlemek bakımından önemli bir farkındalık çalışması yaptıklarını anlattı. Çevrenin daha temiz olmasını, özellikle küresel ısınmadan kaynaklanan son yıllardaki orman yangınlarındaki artışa dikkati çekmeyi ve yangın çıkmadan tedbir alabilmeyi amaçladıklarını bildiren Demirci, "Çıkan yangınların yüzde 87'si insan kaynaklı. Yanan alanların da yüzde 99'u insan kaynaklı. Bunu kaynağında yok etmek, yangın çıkmadan önlemek için bu proje başlatıldı." diye konuştu.

Etkinliğe, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, kurum ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı. - Kütahya Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, 100. Yıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda düzenlenen "Orman Benim" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu kampanya ile toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Basit tedbirler alınması ve dikkatli olunmasıyla insan kaynaklı orman yangınlarının önüne geçebileceğini vurgulayan Dingil, "Toplumsal bir sahiplenmeyle başarıya ulaşacağımıza inandığımız 'Orman Benim' kampanyasıyla toplumsal farklılıkları oluşturup yangın sayılarını ciddi oranda düşüreceğiz. Böylece mevcut söndürme kapasitemizi daha verimli kullanarak toplumumuz için bir tehdit haline dönüşen orman yangınlarının zararlarını en aza indireceğiz." dedi.