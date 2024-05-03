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        Karacabey'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, iş yeri ve depoya düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:10
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        Karacabey'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, iş yeri ve depoya düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Drama Mahallesi’nde M.M'ye (56) ait iş yeri ve depoya baskın yaptı.

        Bu adreslerde yapılan aramalarda 182 paket kaçak sigara, 282 kutu 200'lü doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 koli doldurulmuş makaron olmak üzere toplamda 108 kilogram kıyılmış tütün mamulü, 91 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 246 adet sahte bandrol ve çok sayıda boş sigara kutusu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.M, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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