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        Bursa'da sağanak etkili oldu

        Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:36
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        Bursa'da sağanak etkili oldu
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        Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Osmangazi ilçesinin kuzey kesimlerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücülerle yayalar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Ovaakça Merkez Mahallesi'deki alt geçitte su birikmesi sonucu iki araç mahsur kaldı. Araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Armutköy ile Yunuseli mahallelerini bağlayan yolda su birikintileri sebebiyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı fabrikalar ile aynı bölgedeki alışveriş merkezinin bazı bölümlerini su bastı.

        Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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