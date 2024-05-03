Bursa'da bozayı ve yavrusu fotokapanla görüntülendi

Görüntülerde, ayı ve yavrusunun doğada ot yediği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan yardımıyla bir bozayı ve yavrusu görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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