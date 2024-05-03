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        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:16
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        Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Millet Mahallesi'nde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen E.D. (69) ile A.G. (57) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, silahla E.D'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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