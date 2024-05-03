Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Millet Mahallesi'nde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen E.D. (69) ile A.G. (57) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, silahla E.D'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
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