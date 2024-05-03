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        Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi öldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:44
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        Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi öldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 2 kişi öldü.

        Doğancı mevkisinde, Fikret D. (62) idaresindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon önce Rıdvan Y. (50) idaresindeki 16 N 8448 plakalı otomobile, ardından da Ali Uğur'un (50) kullandığı 16 AU 606 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali Uğur ve yanındaki annesi Fadik Uğur (78) araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan cip sürücüsü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

        Gözaltına alınan Fikret D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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