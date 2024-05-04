Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından geçen ay 2,8 milyar dolar ihracat yapıldığı bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2024'te 2 milyar 830 milyon 859 bin dolarlık ürün gönderen birliklerin Ocak-Nisan 2024 ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,14 artarak 12 milyar 322 milyon 760 bin dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin nisan ayındaki dış satımı 2 milyar 381 milyon 505 bin dolar olarak kayıtlara geçti. OİB'in ocak-nisan dönemi ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 4,81 artışla 10 milyar 249 milyon 550 bin dolara ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, nisanda 97 milyon 14 bin dolar, ocak-nisan döneminde ise 432 milyon 942 bin dolar ihracat kaydetti. Nisanda 65 milyon 354 bin dolarlık ihracata imza atan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin bu senenin 4 ayındaki dış satımı ise 304 milyon 150 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nisanda 28 milyon 737 bin dolarlık ürün ihraç etti. Birliğin ocak-nisan dönemi dış satımı, geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 39 artarak 97 milyon 20 bin dolar oldu.