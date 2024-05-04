Sezonu martta kapatan Uludağ'da mayısta kar sürprizi

Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Türkiye'de yaz mevsimi yaklaşırken önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oldu.

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