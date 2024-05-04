Bursalı firma plastik atıkları otomotiv ve beyaz eşya sektörü için ham maddeye dönüştürüyor

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'da yılda 35 bin ton atığı geri dönüştürerek yüksek performanslı plastik ham madde üreten firma, dünya devi otomotiv ve beyaz eşya firmalarının onaylı tedarikçisi oldu.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 yıl önce faaliyete başlayan şirket, yurt içi ve dışından tedarik ettiği atıkları plastik ham madde olarak geri dönüştürüp ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Firma, yurt içi satışlarının yanı sıra ürünlerini Avrupa ve Afrika'daki 6 ülkeye ihraç ediyor.

Burpol Polimer Plastik firmasının kurucu ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, AA muhabirine, bünyelerinde oluşturdukları AR-GE merkezi ve laboratuvarda sektöre daha fazla katkı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Atıklardan ürettikleri yüksek performanslı plastik ham maddeyi ağırlıklı olarak otomotiv ve beyaz eşya sektörünün önemli firmalarına verdiklerini belirten Yıldırım, "Biz Türkiye'den ve dünyadan plastik atıkları topluyoruz, bunları ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdıktan sonra ham madde haline getiriyoruz. Yani tampon kırıklarından, yoğurt kaplarından, peynir kaplarından, ayran kaplarından, tüketimden gelen bütün plastik atıkları kendi bünyemize alarak özel bir reçete vasıtasıyla ithal ettiğimiz plastik ham maddelere alternatif olarak üretim yapıyoruz." dedi.

"Yıllık 35 bin ton plastik atığı ülkemize tekrar ham madde olarak kazandırıyoruz. Bunu yaparken de akredite kuruluşlardan sertifikalarla hareket etmek zorundayız. Çünkü otomotiv ve beyaz eşyanın bizden istediği çok önemli sertifikasyonlar var. Bu yüzden hem teknolojimizi hem laboratuvar ağımızı hem de AR-GE ağımızı desteklememiz gerekiyor. Bu sebeple ISO-14064 ve ISO-14067 sertifikalarına sahibiz. Bu sertifikalar şu anlama geliyor: Karbon oranımızı ölçüyoruz. Yani doğaya ne kadar karbon saldığımızı, hem ürünlerimiz için hem de üretim fabrikamız için ölçmüş durumdayız. Bu son derece önemli bir konu."

Yıldırım, "Biz inanıyoruz ki atıklar milli servettir. Doğada bulunan, çevreye attığımız ya da çöpe attığımız veya bir şekilde sakladığımız bütün atıklar, bütün endüstriyel ürünler, kağıt, cam, plastik gibi bütün atıkların endüstriye bir şekilde geri çevrilerek ülke ekonomisine ve döngüsel ekonomiye faydalı olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Sıfır atık konusunun da önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz dünyayı çocuklarımıza daha güzel, daha sağlıklı bırakmak için geri dönüşüme özellikle dikkati çekmeli ve geri dönüşümlü ürünlerden performanslı plastik ham maddeler, performanslı endüstriyel ürünler üreterek dünyaya faydalı olmalıyız. Dünyayı ısıtmamalıyız, dünyaya zarar vermemeliyiz. Dolayısıyla gerek ekonomik açıdan gerek çevresel açıdan yaptığımız işi çok önemsiyorum. TOFAŞ ve OYAK Renault'nun onaylı tedarikçisiyiz. Aynı zamanda beyaz eşya sektörünün devleriyle çalışıyoruz. Firmamız için önemli globalleşme hedeflerimiz var. Bu anlamda Fas ve Romanya'da yatırımlarımız var. Avrupa ve Afrika'da 6 ülkeye ihracatımız var. 2025 yılında Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 3 kıtada hizmet vermek ve geri dönüşümden ürettiğimiz performanslı plastik ham maddeleri markamız adı altında tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz."