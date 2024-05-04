Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Winston 11, Homesley 16, Ege Demir 7, O'Brien 19, Sakic 11, Tolga Geçim 18, Denmon 19, Mustafa Kurtuldum 1
Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 16, Sadık Emir Kabaca 7, Bost 11, McCormack 18, Göksenin Köksal 3, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Prepelic 10, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 26
1. Periyot: 21-29
Devre: 47- 53
3. Periyot: 68-75
Normal süre: 97-97
BURSA
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