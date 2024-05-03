Bursa'daki trafik kazasında ölen iş adamı ve annesinin cenazeleri defnedildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ali Uğur ve annesinin cenazeleri toprağa verildi.

Bursa-Orhaneli kara yolunun Doğancı mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ali Uğur ve annesi Fadik Uğur'un naaşlarının Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, Orhaneli Durdu Bey Camisi'ne getirildi. Anne ve oğlunun cenazeleri ikindi vakti kılınan namazların ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uğur ailesi ve yakınları ile Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.