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        Bursa ve çevre illerde "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

        Bursa ve çevre illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iş birliğiyle eş zamanlı düzenlenen "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:04
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        Bursa ve çevre illerde "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Bursa ve çevre illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun iş birliğiyle eş zamanlı düzenlenen "11. Yeşilay Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

        2011 yılından bu yana organize edilen ve bu yıl 11'incisi "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim." sloganıyla düzenlenen bisiklet turu ile bisikletseverler, bir araya gelerek bağımlılıkların zararlarına dikkati çekmeyi ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

        Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yeşilay Spor Kulübü iştirakiyle hayata geçirdiklerini belirtti.

        Türkiye'nin dört bir yanından bisikletseverleri bir araya getirerek bağımlılıklar konusunda farkındalık kazanmayı ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Arvas, "Her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverlerin katılımıyla başlayan bu turumuzla, pedal çevirerek bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Osman Tatlıcılar ise bu etkinliğin en güzel tarafının karbon salınımının azaltılması ve sağlıklı bireylerin yetişmesi adına örnek olduğunu vurgulayarak, bu gibi etkinliklerin yapılması için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte mücadele vereceklerini ifade etti.

        Bursa'daki tur Hüdavendigar Kent Parkı'nda sona erdi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de, Yeşilay tarafından 2011 yılından bu yana organize edilen turun 11'incisi, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlendi.

        Bisikletseverler Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde toplandı.

        Bisikletlerini Yeşilay balonlarıyla süsleyen ve yeşil yelekler giyen katılımcılar, kent merkezinde ana arterleri kapsayan yaklaşık 5 kilometrelik güzargahta pedalladıktan sonra turu başladıkları noktada tamamladı.

        Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, köklü bir kuruluş olarak tüm Türkiye'de bugün "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" başlığı altında etkinliği başlattıklarını söyledi.

        Herkesi bağımlılıklardan uzak tutmak için bu tür sosyal etkinlikler yaptıklarını kaydeden Dökmeci, yaklaşık 200 katılımcının bir araya geldiğini ifade etti.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun işbirliğiyle Türkiye'nin tüm illerinde eş zamanlı gerçekleşen tura katılmak isteyenler Kurtdereli Spor Salonu önünde toplandı.

        Tura başlayan bisikletliler, kent merkezini dolaşarak Avlu Yaşam Merkezine geldi.

        Burada katılımcılara yağmurluk, şapka ve kalem hediye edildi.

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Canbulat ile vatandaşlar katıldı.

        - Bilecik

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden tura başlayan bisikletliler, kent merkezini dolaşarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Burada katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi, hediye çekilişi yapıldı.

        Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, yaptığı açıklamada, yağışlı havaya rağmen etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.

        Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek için sporun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tekelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Turdaki amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan uzak durmaları için spora yönlendirmek. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir."

        Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Ateş, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile vatandaşlar katıldı.

        - Çanakkale

        Çanakkale'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla 11. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın amacının bağımlılıklarla mücadele olduğunu belirterek, "Biz bu amaçla bisikletlerimizle sağlıklı yaşama devam etmek istiyoruz ve herkesi davet ediyoruz. Türkiye'de eş zamanlı olarak 11'inci kez düzenleniyor. Bize destek olan tüm Çanakkaleliler'e ve tüm bağımlılıkla mücadele eden gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Golf Aile Çay Bahçesinden başlayan etkinlik, Valilik Lojmanlarında sona erdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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