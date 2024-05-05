Osmangazi Müftülüğü bünyesindeki Kur'an Kursu öğreticileri konser verdi

Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi Şubesi'nin de desteklediği programda TDV Gönüllüsü gençler tarafından davetliler ikramla karşılanıp, ikramla uğurlandı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Osmangazi Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticilerine Kültür Bakanlığı Sanatçıları eşlik etti.

Bursa Osmangazi İlçe Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından konser programı düzenlendi.

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