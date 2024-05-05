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        Osmangazi Müftülüğü bünyesindeki Kur'an Kursu öğreticileri konser verdi

        Bursa Osmangazi İlçe Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından konser programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:05
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        Osmangazi Müftülüğü bünyesindeki Kur'an Kursu öğreticileri konser verdi
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        Bursa Osmangazi İlçe Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticileri tarafından konser programı düzenlendi.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Osmangazi Müftülüğü bünyesinde şan ve makam eğitimi alan Kur'an Kursu öğreticilerine Kültür Bakanlığı Sanatçıları eşlik etti.

        Şef Tuba Güvem Alagöz, Şan Eğitmeni Özlem Şeker ve Makam Eğitmeni Samiye Berkmen'in yönetiminde düzenlenen konserde Türk Tasavvuf Müziği eserleri seslendirildi.

        Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi Şubesi'nin de desteklediği programda TDV Gönüllüsü gençler tarafından davetliler ikramla karşılanıp, ikramla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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