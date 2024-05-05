Bursa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.
Bursa-Yalova kara yolunun Karsak kavşağında 38 yolcunun bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 16 KN 438 plakalı yolcu otobüsü, Yılmaz Yıldıran (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Arslan şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan, kazayı yara almadan atlattı.
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