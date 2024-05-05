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        Bursa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:49 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:49
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        Bursa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.

        Bursa-Yalova kara yolunun Karsak kavşağında 38 yolcunun bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 16 KN 438 plakalı yolcu otobüsü, Yılmaz Yıldıran (60) idaresindeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü Arslan şoför kabininde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarılan Arslan, kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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