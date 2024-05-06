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        Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi yakalandı

        Bursa merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:29
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        Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi yakalandı
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        Bursa merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi gözaltına alındı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar neticesinde İstanbul'da ikisi yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 27 kilo 165 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

        Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmek üzere Bursa'ya getirilen zanlılar S.D, A.O, T.O. ve M.K.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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