Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi yakalandı

Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmek üzere Bursa'ya getirilen zanlılar S.D, A.O, T.O. ve M.K.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 27 kilo 165 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

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