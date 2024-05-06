Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi yakalandı
Bursa merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar neticesinde İstanbul'da ikisi yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 27 kilo 165 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmek üzere Bursa'ya getirilen zanlılar S.D, A.O, T.O. ve M.K.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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