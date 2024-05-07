Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
İnegöl-Eskişehir yolu üzerinde Milcan P. (41) idaresindeki 16 ASL 330 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Milcan P'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cesedi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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