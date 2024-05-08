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        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira ceza kesildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:52
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        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira ceza kesildi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin lira ceza uygulandı.

        Polis ekipleri, trafikte kasksız ilerleyen motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Kırmızı ışıkta geçip ters yönde ilerleyen ve "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

        Sürücü, kısa süren takibin ardından yakalandı.

        E.Y. isimli motosiklet sürücüsüne, kasksız motosiklet kullanma, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak ve ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullanmak suçlarından toplam 24 bin lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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