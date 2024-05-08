Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira ceza kesildi

E.Y. isimli motosiklet sürücüsüne, kasksız motosiklet kullanma, kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanmak ve ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullanmak suçlarından toplam 24 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, trafikte kasksız ilerleyen motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Kırmızı ışıkta geçip ters yönde ilerleyen ve "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

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