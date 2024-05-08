Bursa Hayvanat Bahçesi 138 türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika'nın yırtıcılarından, Afrika sürüngenlerine, Asya'nın kanatlılarından yerli çiftlik hayvanlarına 138 türden yaklaşık bin hayvana barınak sağlıyor.

Toplam 206 bin 600 metrekare alanda, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunan Bursa Hayvanat Bahçesi, birçok memeli, sürüngen ve kuşa ev sahipliği yapıyor.

Her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, sırtlan, alligatör, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru, mara, maymun gibi türler korunuyor.