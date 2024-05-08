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        Bursa'da akademisyenler asansör üretimini kolaylaştıracak motor geliştirdi

        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) araştırma ekibinin çalışması sonucu asansör üretimi ve montajını kolaylaştıran, şasi ihtiyacını ortadan kaldıran kayış tahrikli motor geliştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:23
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        Bursa'da akademisyenler asansör üretimini kolaylaştıracak motor geliştirdi
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        Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) araştırma ekibinin çalışması sonucu asansör üretimi ve montajını kolaylaştıran, şasi ihtiyacını ortadan kaldıran kayış tahrikli motor geliştirildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Soyaslan ve Trakya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Yusuf Avşar'ın da buluş sahibi olduğu "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi" başlıklı proje, tüm test aşamalarından geçerek ticarileşmeye hazır bir ürün haline geldi. Buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fenercioğlu, prototipi yapılan buluşun, doktora çalışması sonucunda elde edildiğini duyurdu.

        Bunun, asansör sistemlerinde kullanılan elektrik motorunun üretimini kolaylaştıran ve motor gövdesinin aynı zamanda şasi olarak kullanıldığı bir sistem olduğuna değinen Fenercioğlu, "Böylece motor montajı için ayrı bir şasiye ihtiyaç kalmadı. Motorun gövdesinden raya montajı sağlanarak asansör sisteminin bina üzerindeki yükünü azaltılmış olduk." ifadesini kullandı.

        Fenercioğlu, buluşla asansör motorunun imalatında kolaylık olacağını ve motorun maliyet üretiminin düşeceğini aktardı.

        Geliştirdikleri yöntemde asansör makinesinin kayışlı sisteme sahip olduğunu belirten Fenercioğlu, "Yaygın kullanılan halatlı sistemlere göre motor hızı 2,5 kat arttığı için motor performansında ve verimde artış sağlandı. Ayrıca makine boyutları, halatlı sistem makinelerine göre küçüldüğü için daha kompakt bir sistem elde edildi. Böylece motorun, asansör kuyusu içinde raya montajı yapılabiliyor. Yani binalarda motor montajı için ayrıca bir makine dairesine ihtiyaç kalmadı." bilgisini paylaştı.

        Buluşu ticarileştirmek için firmalarla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Fenercioğlu, buluşun üretici bakımından maliyeti azaltması, servis için bakımı kolaylaştırması ve boyutu noktasında da montajı kolaylaştırmasıyla sektörde önemli bir eksikliği kapatacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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